新冠肺炎疫情擴散，衝擊中鋼(2002)外銷接單，中鋼規畫第二季將減產5%；中鋼5月鋼價轉跌且將減產不利於營運，中鋼今早隨台股開低，鋼鐵股幾乎全盤皆墨。

因疫情在全球擴散，導致歐美、東南亞等地區接連鎖國封城，衝擊中鋼在5月的外銷接單，中鋼因此計畫第二季將減產5%，以中鋼原規畫第二季目標接單量為290萬公噸、外銷比重約45%計算，減產後外銷量可能減少12-13萬公噸。中鋼表示，減產對於整體接單量影響不大，若疫情在短期內得到控制，市場需求仍有機會逐步增溫。

中鋼原先看好今年第二季隨傳統旺季來臨，全球鋼市需求強勁，但受新冠肺炎疫情影響，不少國家陸續封城，導致全球經濟活動停滯，也影響鋼品需求。第二季旺季的預期落空，今早台股下跌，中鋼、中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等股均走低。

此外，受到鎳價走跌，不鏽鋼價4月調降，也使得第二季不鏽鋼價格走勢仍偏弱；隨著上游廠燁聯(9957)4月內銷價開低，包括允強(2034)、彰源(2030)等廠後續也恐有價格調降之壓力。

(時報資訊)