《港股》美股期貨下挫，恆指開跌1.97％ 10:002020/03/30 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎疫情持續飆升，上周五美股重挫，目前美股期貨持續走跌，亦拖累亞洲主要股市下挫，受此打擊，周一香港恆生指數開跌點1.97%，為23020.85點。國企股(H股)開跌2%，為9315.23點。石油、大陸銀行與大陸地產股走跌。受原油價格持續下挫打擊，中海油田服務跌4.34%，中石油跌3.53%，中海油跌3.47%，中石化跌2.47%。 (時報資訊) #中石化 #美股期貨 #開跌 #打擊 #下挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 台對中美依存度高 經濟打擊加大 04:092020/03/26 焦點新聞 當沖第一 投資人賭翻富邦VIX 04:092020/03/26 財經要聞 高鐵調薪無限期凍漲 工會嘩然：嚴重打擊士氣 08:492020/03/26 生活 《航運股》疫情打擊營收，高鐵開源節流 13:242020/03/26 財經 美國將打擊全球對華為供應晶片 最先指向台積電 16:472020/03/27 兩岸 中石化：2019年淨利年減8.7％ 16:582020/03/29 財經 德國正尋找新的核子打擊戰機 取代老邁的龍捲風戰機 21:192020/03/29 軍事 中石化去年獲利 衰退8.7％ 04:102020/03/30 全球財經 《國際金融》美疫情飆升，美股期貨走跌 08:522020/03/30 財經 新冠肺炎打擊 美國大學畢業生就業前景暗淡 09:072020/03/30 財經 財經熱門新聞 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 1字頭快了！油價又遭殺 內幕竟扯30億人 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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