美國新冠肺炎疫情持續飆升，上周五美股重挫，目前美股期貨持續走跌，亦拖累亞洲主要股市下挫，受此打擊，周一香港恆生指數開跌點1.97%，為23020.85點。國企股(H股)開跌2%，為9315.23點。石油、大陸銀行與大陸地產股走跌。受原油價格持續下挫打擊，中海油田服務跌4.34%，中石油跌3.53%，中海油跌3.47%，中石化跌2.47%。

(時報資訊)