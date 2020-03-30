化妝品製造廠太和-KY(4136)以每股25元辦理400萬股現金增資，共募集資金共1億元已順利完成。太和上海廠已在2月10日恢復運作，目前復工率滿足訂單需求，公司表示，大陸本土化妝品牌客戶已陸續在3月中正式復工營運，復工後不僅未取消訂單，更增加拉貨速度，太和-KY已依照生產車間人員逐漸導入生產安排出貨來滿足大客戶追量需求，可見消費者對美妝的需求依然存在，對今年整體營運有信心交出亮麗的成績單。

太和-KY董事長郭靖凱表示，去年下半年經營團隊積極落實並調整集團內部業務接單策略，用短短一季的時間，力爭到多家國際知名彩妝品牌與大陸本土化妝品品牌的訂單，並於今年初開始陸續量產出貨，且包括名創優品、完美日記目前即便在疫情影響實體通路消費力道減緩的情況下，仍都持續與太和討論更多烤粉、3D粉類等彩妝產品的技術工藝，提升市場佔有率的可能性。

郭靖凱說，前2個月人民幣營收年增加5.63％，除了調整業務策略後效益逐步顯現，多年來核心的競爭力--萬種配方原料與獨門工藝量產，正是市場拓展的核心任務，助推太和搶佔市場份額奠定了堅實的基礎，也是大股東們對公司發展充滿信心從而參與現增的主要原因，此次現增完成後資本額將提高至2.83億元。

(時報資訊)