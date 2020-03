車聯網概念股威潤(6465)今(30)日宣佈,旗下自有品牌產品「ATrack AK11 4G LTE旗艦版衛星定位監控器」繼榮獲COMPUTEX Best Choice Award及2020台灣精品獎後,再度以卓越精湛的研發設計,入圍2020年TU-Automotive Awards年度最佳車隊產品及服務(Fleet Product/Service of the Year)的決選名單。

威潤董事長湯潤闊表示,自承接車廠車聯網通訊盒開發案開始,威潤科技於車聯網領域投入相當多的資源與人力,一路累積下來的經驗與技術已讓威潤擁有比其他廠商更多的競爭優勢,整體營運含苞待放,威潤將持續優化、開發包括車聯網通訊盒、車載視訊解決方案等創新產品,讓世界看見台灣豐沛的技術與研發能量。

TU-Automotive Awards是由專門為車廠、一階供應商等企業提供車聯網產業相關報導與分析之指標性媒體TU-Automotive主辦,主要是在對車聯網產業的創新者和領導者進行表彰,相當於車聯網產業的奧斯卡獎,本屆TU-Automotive Awards是由車聯網產業各領域之專家組成的評審小組,從數百樣來自全球的參選產品中選出入圍者。

威潤此次與美國知名系統整合商(System Integrator,SI)夥伴Forward Thinking Systems合作,以威潤AK11 4G LTE旗艦版衛星定位監控器搭配Forward Thinking Systems FleetCam之整合解決方案參選並順利入圍,「ATrack AK11 4G LTE旗艦版衛星定位監控器」支援2G、3G、4G、Wi-Fi、BT多元通訊方式和J1939、J1708和OBDII車載診斷系統,通過多項認證,具有高度彈性與擴充性,符合車聯網各式創新應用,除了加拿大最大國營電力生產企業之車隊管理標案,及日本最大汽車零件製造商指定使用AK11進行車輛管理外,美國多家有3G轉4G換機需求的大型客戶,也規劃以功能豐富、運作穩定之AK11替換現有3G產品,後續市場商機龐大。

威潤過去專注耕耘後裝市場,自去年順利完成日本知名車廠北美分公司車聯網通訊盒(Telematics Box, T-Box)開發案後,已取得前裝市場入場券,正式進入車聯網領域。

(時報資訊)