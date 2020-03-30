《舊金山紀事報》記者康納30日爆料，本季努力擺爛爭取狀元籤的金州勇士，不太可能會在今年選秀會上挑走「球弟」拉梅洛鮑爾，原因並非「球爸」拉瓦爾鮑爾又在瘋狂吹捧球弟本領，而是勇士球團根本不認為球弟具備前3順位身手。

儘管沒有待在美國NCAA男籃打球資歷，拉梅洛鮑爾本季選擇前往澳洲職業籃球聯賽磨練，打了12場交出場均17.0分、7.4籃板及6.8助攻的優異表現，隨後就因腳傷提前報銷，不過外界認為球弟應有機會成為今年NBA選秀狀元。

如今卻遭最有機會搶到狀元籤的勇士狠狠打臉，畢竟勇士本季擺爛態勢明顯，在無限期停賽前，只拿15勝50敗的聯盟最爛戰績，除了看衰拉梅洛鮑爾的身手，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生下季更將滿血復活，勇士也沒必要選球弟。

更讓拉梅洛鮑爾頭痛的是，球爸最近又開始拚命吹捧自家兒子本事，甚至放話要不是有他的教導，球弟如今不可能被預估是選秀狀元熱門，但當前別說選秀會了，就連NBA本季能否擺脫新冠肺炎影響重新開打，都還充滿相當多變數。

(中時 )