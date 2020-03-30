讓藝術融入教學，中市5校輪展繪本培養學生閱讀興趣。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局與千附實業公司、研揚文教基金會共同舉行「2020台中市藝術光點—校園藝文圓夢計畫」，展出多元主題的故事繪本、插畫及學校師生創作的藝術作品，3月2日至7月10於霧峰區四德國小、豐原區南陽國小、北屯區仁美國小、北區篤行國小及大肚區大忠國小等5校輪展，並由學校中、高年級學生擔任繪本導覽員，為師生導讀繪本，培養學生閱讀興趣、提升藝術涵養。

教育局長楊振昇說，這次繪本展有格林、文建會、小魯、台灣麥克及青林等出版社參加，展出250冊繪本及50位插畫家畫作，四德國小日前舉行繪本展開幕儀式；校長陳世穎更擔任說書人，帶領小朋友們遨遊書海，圖書館的教育志工們也為小朋友們講述繪本故事。

陳世穎表示，四德國小為培養學生藝術專長，開設古箏、太鼓、小提琴、舞蹈、紙黏土及美術等社團，非常高興這次繪本展能在學校舉辦，期望展覽能提升學生對藝術的興趣。學校老師們也將繪本融入教學中，透過課程製作藏書票，或讓學生閱讀繪本後，練習勇敢表達、情緒管理等。

教師蘇玟瑄說，將繪本融入教學，發現學生們上課的參與度更高、學習更專注；老師賴心瑀指出，透過繪本能豐富孩童的視野，激發更多生活創意；五年級學生鄂一柏也表示，很喜歡到繪本展看很多精采、有趣的書。

(中時 )