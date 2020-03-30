時代力量近日針對行政立法表現及新冠肺炎疫情進行民調，就政黨立委有效監督行政部門問政表現調查。結果顯示，民進黨以34.7%居冠，台灣民眾黨則以13.1%墊底。對於民調墊底，黨主席柯文哲不置可否的說，「民調當參考，看看就好」。

對於案268發病一個月後才確診，對於記者提問「疫情中心公布該案曾到訪的2個公布地點是否足夠？是否需要再公開透明一點？」柯文哲說，「他支持公開透明，但做到何種程度，就看中央怎麼決定，其實北市府內部做過很多討論，包括點對點、車票怎麼算討論半天。

他主張，「既然要公開就全部都公開，若尚未全程掌握的就先不公開，已全程獲知的案例，就可以考慮公開。但這條線很難畫，要怎麼處理需要審慎處理」。柯文哲強調，原則上，他還是「順時中」，大方向原則還是依照中央指令。

但他也坦言，從統計數字來看，「紐約比武漢還要危險」，確診人數已有拉開，但武漢上海包機要集中檢疫，他呼籲中央政府對各國地區的標準應統一。他強調，政府對每天放入境回國的人數要控制一下，要和地方協調，不要每天無限制放進來。

對於民調墊底，柯文哲說，民眾黨還是一個新興政黨，一路走來跌跌撞撞，有很多事情邊做邊學，但民眾黨決不會做大黨的側翼，會走自己的路。

(中時電子報)