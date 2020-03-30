全台最大海砂屋都更案，中華工程主導的台北市民生社區的延壽國宅I區海砂屋都更案，終於在今（30）日早上舉行拆除典禮，台北市長柯文哲親自與會，與現場住戶共同鳴笛見證地區新生命的開始。

中工表示，整個都更重建工程預計在3年可完工，將成為民生社區住宅建築中規劃最為完善的24層鋼骨住宅地標型建築。

中工表示，延壽I區基地面積約1,500坪，重建前為７層R.C建物社區，住戶共有203戶，於民國89年經鑑定為高氯離子混凝土建築物(海砂屋)。

中華工程於民國102年開始推動都更，以同理心為出發，經過長期耕耘努力，按部就班的依循現行都更法令政策與制度，除在專業能力上取得住戶的認同外，並規劃建構出符合住戶心目中理想好宅，終於在日前取得全體住戶同意，全案宣告整合成功，重建後將成為中華工程在民生社區執行都更的第三號代表作。

中華工程表示，這不僅是都市更新，而是一種「社區總體營造」的都市更新，在全台最大海砂屋社區延壽國宅中，為避免公共危險及改善居住生活環境，這10年來中華工程積極投入都更重建工作，如今已整合四大街廓，土地總面積達5,650坪，整合戶數共計有654戶，於開發規模、公共利益、推動程序等面向，足可稱為建築界的都更模範。

第三期延壽I區現已順利進行拆除作業，第四號代表作延壽J區也近完成都更的法定程序，全體住戶寄望能在市府團隊及實施者的協助下，於今年度進行拆遷。中華工程會持續努力，與延壽國宅住戶一起共同打拼，完成延壽國宅海砂屋重建最後一塊版圖。

(工商 )