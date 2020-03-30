新冠肺炎(COVID-19)疫情升溫，截至 30 日 10:00 止，全球確診病例樹已衝破 70 萬，美國(US)、義大利(Italy)的確診數也紛紛超越了中國大陸，顯示疫情在全球各地升溫情勢難擋。為了全力協助防疫，Google 日前已全面取消了一年一度的愚人節活動，展現了他們嚴肅面對本次疫情的決心。

根據《Business Insider》網站取得的 Google 內部信件，Google 指出為了向所有竭力對抗新冠肺炎(COVID-19)疫情的人員表示敬意，每年傳統的愚人節活動今年將被取消。Google 重申他們目前最優先的目標就是為人們提供幫助，因此今年取消愚人節活動很明顯是一個更好的決策。

Google 行銷主管 Lorraine Twohill 指出，他們已經暫停了一切針對愚人節活動而進行的工作。不過擔心會有較小型的計畫成為漏網之魚，所以才全面向員工發出公開信，要求正在努力開發愚人節活動內容的團隊，都要暫停相關工作。

Google 每年都會在愚人節推出不少相關無傷大雅的活動，以 2019 年為例，使用者在 Google 搜尋以「Thanos」(漫威宇宙的角色薩諾斯)來搜尋的時候，電腦螢幕會出現無限手套，會讓一半的搜尋結果消失(再點擊一次則會復原)，彷彿《復仇者聯盟》電影中，薩諾斯戴著無限手套後彈指，就讓一半的人都消失的效果一樣，既真實又帶點趣味。

看見 Google 大動作取消了 2020 年的愚人節活動，可以看出他們嚴肅面對新冠肺炎疫情的心態。畢竟，在疫情帶來的挑戰越來越全面的情況下，人人都在為了防疫盡一份心力。如果愚人節玩笑尺度沒拿捏好，恐怕造成的後果更難以收拾。

由於新冠肺炎疫情，Google 先前就已經取消了多場活動，包含預定在 4 月 6 日至 8 日Cloud Next’20 活動、原定在 4 月下旬舉辦的「全球新聞倡議峰會」（Global News Initiative）、還有原定今年的 5 月 12 日至 14 日舉行的 Google I/O 開發者大會都已取消。其中，Google I/O 不僅不辦實體線下活動，甚至改以線上直播的選項都已經取消，對於原先 Google 內部要推進的計劃來說，也連帶受到影響。一般預測，Google 預定要在 I/O 期間發表 Android 11 beta(加入試用計畫者都可體驗)以及鎖定中階市場的 Pixel 4a 手機。

(中時電子報)