中央流行疫情指揮中心釋出「社交距離」，立法委員蘇巧慧今（30）日質詢衛福部官員，清明4天連假她要與她爸爸、行政院長蘇貞昌的家庭餐會時，是否也要採取梅花座？衛福部次長薛瑞元妙回答，卻也考驗民眾的智慧。

立委蘇巧慧說，「社交距離」 不足即將開罰，這項新訊息釋出之後，大家都在討論此事，可是指揮中心直播的說法其實還在研議當中，沒有直接呈現具體規定，並且沒有使用罰則的階段。

衛福部次長薛瑞元指出，所謂的社交距離，必定要有3個步驟，首先要把指引訂定出來，再來推動輔導教育方式變成日常生活的一部分，最後才是不遵守的人要有裁罰。

蘇巧慧質詢表示，本周上班3天，周4至周日是大家最期待的春假，不僅是祭祖而且是踏青好時機，連小朋友都很期待放假，但是現有社交距離應該控制、維護，這表示疫情已經到了大家要保持距離了。

不過，蘇巧慧說，這4天一定會有家庭聚會，次長能否告訴大家春假是否適合家庭聚餐？能否去餐廳？而且天氣好會有很多人出門踏青，這麼多人同時聚集在通風良好的地方算不算群聚？

蘇巧慧進一步表示，很多餐廳反映如果採用梅花座，人與人要有間隔，1桌只坐5人就不如不要做生意了。她反問薛次長，家裡聚餐也要梅花座嗎？我與我爸爸（行政院長蘇貞昌）吃飯也需要梅花座？

薛瑞元認為，社交距離那是原則最好也不要過於違反人性。室內與室外活動不同性質，家庭聚會不可免的話，一定要遵守公筷母匙，最好還是要有適當距離。

蘇立委建議，能否在春假之前有個概略的春假生活指引，告訴大家當世界各地都在封城，然而台灣沒有封城，但4天假期是很漫長的生活，指揮中心可以在春假之前有春假生活指引、社交指引。

(中時 )