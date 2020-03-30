上周五國際原油期貨跌5%，為連5周走低；由於美國新冠病毒疫情感染人數逾十萬，躍居全球第一，引發市場對美國各大城市和企業正準備面臨大規模的停工，需求大減憂慮，其中美油跌近5%，周跌逾4%，倫敦原油跌逾5%，周挫7.6。

據了解，市場研究機構分析，去年全球石油日需求量約為1億桶，而今年3月和4月將分別減少1050萬桶和1870萬桶，今年的石油消費量預計將減少約每日425萬桶；另外，國際能源署也發出警告，全球原油需求每天可能會減少2000萬桶，致石油市場雪上加霜。

美國NYMEX-5月原油期貨下跌1.09美元，報每桶21.51美元，4月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.07美元，4月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖0.57美元。

倫敦ICE-5月布倫特原油期貨下跌1.41美元，報每桶24.93美元。(商品行情網)

(時報資訊)