密室逃脫遊戲走向VR(虛擬實境)化！宏達電(2498)今(30)日最新宣布，旗下VIVELAND團隊取得ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲《賽博叛客》(Cyberpunk)，及後續VR密室逃脫遊戲作品的亞洲區獨家代理權，此款最多可6人連線的遊戲，已於台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台同步上線。

台灣密室逃脫市場近年來持續發展中，但因為受限於場地、每場時間冗長以及遊戲更換成本高等因素，發展較為受限，目前全台約有60家實體密室逃脫商家，宏達電看好台灣消費者對於密室逃脫遊戲的喜愛，將其運用科技轉換成VR模式，讓遊戲體驗可以不受到場地限制，更簡易的透過軟體更新就可以更換新遊戲內容，而新內容的推出，往往可以帶動回客率與經營收益，讓密室逃脫遊戲的市場大餅延伸。

VIVELAND是宏達電專為VR遊戲體驗打造的場域，每兩個月都定期推出新遊戲，讓玩家有新鮮感，全球首間VIVELAND是在2016年於台北設立，並陸續拓展至高雄與沙烏地阿拉伯等地，擁有最強大的VR設備整合技術、集結超多新款VR遊樂內容、打造出虛擬與真實零誤差、比真實更真實的體驗環境，目前HTC VIVELAND除台北、高雄、香港荃灣外，2020年國外的布局也會是一大重點，現在已經確定插旗沙烏地阿拉伯，據悉，杜拜也在洽談中，宏達電很看好東南亞、中東等市場VR的發展潛力。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示， VR密室逃脫遊戲以傳統密室逃脫布局為基礎，透過最新的虛擬實境技術強化遊戲體驗，設計出2~6人的團體遊戲。VR密室逃脫遊戲不受空間大小的限制，更方便更換遊戲的內容，具有多樣性與靈活性，讓傳統密室逃脫業者不用再尋覓大場域，也不用承擔場域高投資建置成本，在VR虛擬世界中即可建構出各種不同的場景與情境，視覺效果好比電影場景，體驗進入真實密室情境的感受。

宏達電此次最新的《賽博叛客》中，玩家將穿越時空抵達22世紀，進入因科技發展而快速膨脹導致崩潰的社會，此時人類身體的相關數據已成各大企業競相爭奪的最有價值商品。玩家將服務於具特殊能力的人造人所建立的組織，並受命滲透竊取其他公司的檔案，需在45分鐘內找檔案到並下載完成。

(時報資訊)