1.三商(2905)：去年獲利創高，EPS 4.48元，首季營收有望正成長，27日外資轉買超220張，早盤股價跳空漲停，排隊買單仍高掛3700餘張。
2.台積電(2330)：27日外資又轉賣超、ADR下跌5.94%，加上3奈米延後試產，早盤股價下探至262.5元，摔出5日線。
3.歐買尬(3687)：子公司綠界擬配息9元利多續夯，早盤爆量強漲逾6%，飛過月線。
4.長榮航(2618)：外資再度買超，惟漲多修正震盪，早盤帶量下挫逾2%，一度失守10日線。
5.旺宏(2337)：外資連3日賣超1.3萬張，股價同陷漲多停歇，挾量走衰近3%。
6.燦星旅(2719)：疫情重擊，大股東不玩了，遊艇大亨擬接手，激勵晨盤跳空漲停。
7.晶悅(2718)：桃園飯店6月底熄燈，去年ESP為0.02元，股價近日反彈大漲，早盤續飆漲停。
8.欣興(3037)：去年獲利登近7年高、EPS 2.24元，擬配息1.1元，早盤開低走高，成功撥雲見日翻紅。
9.友銓(5321)：連6月財報傳佳音，看好宅經濟帶動第1季業績，股價直奔漲停板。
10.華通(2313)：投顧點出五利多、調高股價估值，推升晨盤回神翻紅上揚近2%。
11.高端疫苗(6547)：參與NIH新冠肺炎疫苗候選疫苗開發利多延燒，今放量彈升7%，攻克月線。
12.強生(4747)：HCQ製劑廠成當紅炸子雞，今拉出第二根漲停，改寫逾10年高價。
13.嘉威(3557)：上季EPS近3元創高、去年每股賺3.25元，鼓舞連拉2根漲停，飛越半年線。
14.圓展(3669)：去年每股盈餘0.79元，上周五獲外資翻多相挺，早盤逆勢揚升近8%，強過大盤。
15.誠美材(4960)：無懼外資連12賣，早盤獲多單力挺逆勢強攻漲停。
16.雃博(4106)：防疫題材點火，帶動早盤強攻漲停，收復半年線。
17.旭富(4119)：可望建構羥氯奎＋日舒治療供應鏈，激勵早盤勁彈5%，來到相對高檔區。
18.宏碁(2353)：遠距辦公帶動NB需求增，早盤帶量上衝、漲逾7%。
19.圓剛(2417)：處庫藏股買回期間，早盤開低走高。
20.秋雨(9929)：林口廠處分利益利多持續發酵，一度攻上漲停，改寫前高。
21.緯軟(4953)：去年每股賺6.23元，擬配息3.2元，今啟動庫藏股，早盤漲逾4%。
22.系微(6231)：伺服器、NB需求旺，BIOS出貨放量，早盤漲逾4%。
23.凌網(5212)：外資27日擴大買超，早盤攻漲停，重返50元之上。
(時報資訊)
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