新冠肺炎疫情延燒，群眾集體焦慮成了世界的主基調。《遠見》最新調查發現，逾四成民眾經常感到孤寂，對比2014年「精神健康基金會」的調查結果，驟增12個百分點；30歲以下年輕人更是高風險族群，逾六成有濃厚的孤寂感。

瘟疫宛如世界末日降臨，鎖國、封城、管制、關閉紛沓而來，人們被迫隔離。於是，社會疏離亦催生了孤寂這隻隱形病毒；《遠見》最新調查發現，44.2%國人感到孤寂，六年驟增12個百分點。

據內政部統計，2019年台灣的一人戶創新高，達295萬戶、占33.4%。獨居者大增，孤寂現象也日益嚴重。

孤寂並非只是成年人的通病，《遠見》「2020年孤寂大調查」也發現，超過六成台灣青少年，正深陷孤寂漩渦中，30歲以下孤寂感最重，11~20歲有61.6%、21~30歲有65.2%感到孤寂。

青少年孤寂事態愈形嚴重，衛福部統計，近年，自殺已是台灣青少年前二大死因，僅次於意外。2018年青少年自殺死亡率更達4.4%、創20年最高紀錄。

另外，調查發現，61%未婚者感覺自己孤單，62.4%獨居者覺得孤寂。

隨著高齡化浪潮席捲全球，「孤獨死」逐漸成為全球課題，未婚單身者和獨居人士，皆是孤寂高風險群。以婚姻狀況分析，《遠見》調查顯示，未婚者孤寂感最高，為61%，其次為離婚的43.5%，第三為已婚的34.5%，竟比喪偶的29%、再婚的20%更高。若分析居住狀態，獨居者感到孤寂比率最高，為62.4%；與配偶及其他家人同住而感到孤寂的比率最低，為32.5%。

《遠見》調查也發現，經常感到孤寂的人，有91.3%有中度、重度情緒困擾。睡眠困擾者，高達91.1%有孤寂感，而總是感到憂鬱或心情低落者，孤寂比例高達96.3%。遠見指出，國外早有科學實證，孤寂損害健康的嚴重性，曾有研究指出，孤寂感並非憂鬱症，卻平均減少壽命70%，影響更勝於肥胖、抽菸、酗酒的20%、30%與50%。

(時報資訊)