15年來首度全程採用網路線上共修方式舉辦，法鼓山寶雲寺「梁皇寶懺清明報恩祈福法會」各地有上萬人次參與連線同步共修。（法鼓山提供／盧金足台中傳真）

因應防疫，避免群聚發生感染風險，法鼓山寶雲寺從3月29日起至4月4日，每日上午8點半開始直播「寶雲寺清明報恩梁皇寶懺法會」，這是15年來首度全程採用網路線上共修方式舉辦，預計這7天世界各地將有上萬人次參與連線同步共修，由僧團法師帶領「線上」虔敬祈福，安定拜佛禮懺。

方丈和尚果暉法師也透過網路，以「自性寶山」勉勵大眾，透過拜懺、禮拜、發願，開發自己的慈悲心與智慧心；以大悲心起的精神，愛護環境與生活周遭的人們，將功德迴向陷入疫災的人們，共同發願疫情早日消除。

法鼓山寶雲寺表示，法會總護果慨法師於啟建前，為大眾開示法會的目的，除了藉由法師們帶領從觀念、方法的引導，收攝身心參與共修，同時也透過法師說法，幫助明白「梁皇寶懺」的意涵，將修行運用於生活當中。

寶雲寺監院果理法師指出，這次的線上共修，許多信眾都分享了他們布置於家中的「壇場」，甚至還分隔出給親友參加的隨喜區，因應防疫，此次法會從事前的分批布置，到啟建後的人員配置，都盡量簡化、簡單，保持「法師領眾」的原始精神，在壇場傳遞大眾每一分虔誠、恭敬的心。

「透過網路與法師同步進行法會儀軌，其實也相當莊嚴法喜」。參與法會多年的信眾說，這是首次全程用線上修行，在人心浮動的防疫期間，特別感受身心安定，也透過雲端牌位為先人超薦，同時發願迴向正受到疫情滋擾的世界，盼人人都能免難消災。

法鼓山寶雲寺說，「拜懺能夠解怨釋結，能夠除病消災，能夠超度亡靈」，期勉大眾將7天法會融入禪修體驗，跟隨每一卷懺文，清淨身口意，在諸佛菩薩的護念下，一起精進修行，為全世界正遭逢疫病、戰爭、天災人禍而受苦受難的地區與民眾迴向，祝禱世間解脫一切苦難。

「寶雲寺清明報恩梁皇寶懺法會」從3月29日起至4月4日，每日上午8點半開始直播，4月4日下午3點舉辦瑜伽焰口法會

，法鼓山防疫優先，大眾齊於線上團聚，為這個世界、親屬和眾生祈福，修福修慧同發菩提心，開啟自心光明。

(中時 )