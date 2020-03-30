最新民調顯示，儘管美國面臨重大的疫情危機，但多數人竟認同總統川普的危機處理方式，帶動川普的施政滿意度寫下他就任以來最高紀錄。對此，資深媒體人趙少康認為，這是因為有外侮的時候，政府的支持度就會高，現在美國的外侮就是新冠肺炎病毒。

趙少康在政論節目《少康戰情室》上表示，現在美國在新冠肺炎的確診病例超過大陸，已經超過10萬。現在美國失業率爆增，但川普確回應，如果當初沒有限制大陸旅遊，美國情況可能更慘。的確，川普當初拒絕大陸，可能還是有些作用，但是在這段期間內，美國並沒有趁這時間趕快發展疫苗，趕快發展藥，趕快部署醫院，趕快做呼吸器，但川普都沒有，白白浪費這些時間。川普唯一做的就是大陸旅客不要來。

趙少康再表示，結果現在美國疫情大爆發，川普卻是指責大陸，說怎麼不早點告訴他們！問題是已經給川普時間準備了，請問川普準備了什麼？當疫情還沒到你家門口時，根本都沒準備麻！不過，川普怪東怪西，蓋洛普民調的支持度還是很高，這是因為有外侮的時候，政府的支持度就會高，現在美國的外侮就是新冠肺炎病毒。

民調機構蓋洛普（Gallup）調查日前指出，49％的美國人民認同川普任內的政績，不認同的比例則為45％，此為蓋洛普自川普執政民調支持度最高的一次。另據蒙莫斯大學（Monmouth University）周一公布的結果顯示，人民對川普的滿意度達46％，同樣也是3年多來最高水準。

(中時電子報)