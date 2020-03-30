交通部觀光局內勤主管兒子確診新冠肺炎，中央疫情指揮中心證實，除該官員兒子為案277，觀光局桃園機場遊客中心一名員工因接待案277，成為確診案例269，交通部長林佳龍昨在臉書表示，已要求24小內提出報告。國民黨立委洪孟楷今在交通委員會質疑，觀光局主管之子是否享有特權走禮遇通關，該名主管是否有請教。交通部政務次長王國材回應，經查詢該主管僅口頭請假，沒有完成請假程序，主管兒子也沒有使用禮遇通關。

洪孟楷指出，防疫高規格看待，但這兩天桃機傳出觀光局派駐機場人員確診，為疫情指揮中心證實的案269，根據指揮中心說明，案269可能是接案277而診，案277則是觀光局高層的兒子，部長林佳龍震怒說要24小時內調查是否有特權違法，交通部調查進度為何？

王國材說，是否有特別接待今天會有調查結果，截至今天上午前清查，該名主管沒有看到請假單，局長室表示該主管僅口頭請假。洪孟楷追問，案277是否享有特殊通關禮遇，王國材回應，確定沒有禮遇通關。

該名觀光局主管傳出上周有與相關部會首長，並接受某立委陳情，王國材說，該官員已經居家隔離，經清查足跡，上周有跟相關部會首長開會，他有在場，有保持一定距離，沒有近距離接觸，該官員尚無症狀。

交通委員會今開會前得知王國材曾與該官員一起開會，召委李昆澤詢問王國材後得知會議過程有保持一定距離，請示中央疫情指揮中心後建議大家戴口罩，會議可以繼續進行，以至於會議延誤10分鐘進行。

(中時 )