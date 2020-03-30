台東縣成功鎮信義里唐姓婦人，去年6月16日晚上8時許，下班騎機車返家，途經台11線136.3公里處七里橋上，撞上漫步省道的水牛，送醫仍告不治，警方依過失致死罪嫌函送疑似吳姓飼主，但因查無具體事證，台東地檢署以不起訴處分。

台東地檢署表示，因缺乏客觀且具體證據，不足以證明被查扣牛隻就是害唐婦死亡的牛隻，也無法證明被查扣牛隻是吳姓男子所飼養，就無法證明吳男負有疏於管理，過失致人於死責任，台東地檢署承辦檢察官因此以罪證不足，處分不起訴。

台東縣東河鄉至成功鎮一帶，有些農戶在省道兩側草地、溪邊放牧牛隻，常發生汽機車駕駛夜間在東海岸公路撞牛事故，因牛不會「說話」，無法確認被查扣的牛就是肇事的牛隻，且被查扣牛隻既未剪耳，又無其它可供辨識飼主的標記，加上吳姓男子不承認被查扣牛隻是他飼養的。

對此，陳姓民眾認為，應該規定以後沒有登錄耳號的牛通通沒收充公，且歡迎大家舉報沒有耳號的牛，這樣養牛戶都無法推責了，養牛戶都把牛野放，只靠細細的鐵絲網圍住也是一個問題，想養應該就要有畜牧的規範。

楊姓民眾則質疑，否認就不能當庭測謊嗎？倘若人人犯錯都否認就免刑，試問律法何用？

今年3月14日在東海岸台11線120公里處嘉平5號橋路也發生自小客車撞到牛事件，女駕駛送醫仍告不治。

(中時 )