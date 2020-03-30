隨著新冠肺炎疫情逐漸延燒，不少記者會、座談會都改成線上進行，也許多學校開始採取遠距教學，越來越多企業更開始推行在家工作方案，帶動會議視訊軟體如Zoom、微軟Teams、訊連U會議、思科Webex等使用頻率水漲船高。資策會資安所呼籲，雖然遠距辦公帶來不少便利，但網路會議的資安議題也不容忽視。

資策會資安所指出，使用會議視訊軟體若忽視資安問題，將造成會議內容外洩、視訊中斷、電腦無法運作，或個人機密資料流失等嚴重結果。以當今最火紅的視訊軟體Zoom為例，曾有駭客利用Zoom的軟體漏洞，進行惡意攻擊，主要有3種手法，需要小心防範。

手法一是針對Zoom的Mac用戶，任何網站內容只要嵌入惡意程式碼，一旦誘使受害者點擊就能未經使用者授權，啟動Mac的攝影機，這個型式屬於資訊洩露漏洞，並不需要特別啟動Zoom應用程式，就會受到攻擊。

手法二是阻斷服務攻擊（DoS, Denial of Service）駭客透過Zoom分享會議連結的功能，發送惡意的會議連結，一旦點擊就會開始反覆收到錯誤號碼的GET請求，在未經用戶許可下，不僅會啟動攝影機，還會不斷被強制加入無數個無效會議，以達到DoS攻擊目的。最令人擔憂的是，即使解除安裝也無濟於事，因為地方網路伺服器還是會幫用戶電腦自動重新連結到Zoom的客戶端。

手法三則是偷聽Zoom視訊會議，Zoom最新漏洞中，由於設計機制的錯誤，系統會將用戶傳送的會議 ID 貼上合法（valid）或不合法（invalid）的標籤。據此駭客可以利用會議ID自動產生器，透過API不斷試誤，直到找到合法的會議 ID。假若該會議並沒有通行密碼，則駭客就能進入參與會議。所幸駭客無法透過這種做法得知會議由誰主持、何時舉辦，所以實際上駭客很難以此進行針對性的攻擊，且一旦駭客出現在出席名單中，也相當容易被注意到。

資策會資安所副主任高傳凱表示，手法一與手法二都需要使用者自己觸發惡意連結，屬於中風險的資安問題，切勿使用Zoom程式4.4.5以下的版本，同時也透過設定「加入會議時關掉相機」以求更多資安保障。而手法三屬於風險度相對偏高的列舉攻擊漏洞，除了Zoom以外也曾發生在Cisco的Webex軟體上，將會議設置通行密碼可以有效防範此類資安問題。

資策會呼籲，全球新冠肺炎疫情仍在延燒，未來遠距工作、遠距教學、線上發表會、線上研討會等活動需求勢必愈來愈多，大眾在使用會議視訊軟體時，更應隨時做好資安防範。

(工商 )