新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲30日抱怨，中央這段時間讓太多在國外的台人回來，北市目前居家檢疫民眾多達1萬900多人，已接近檢查能量範圍，他呼籲中央要與地方協調，若超過可容受量，恐怕要崩盤了，此外，柯強調，現在紐約比武漢危險，武漢回來要集中檢疫，但歐美回來沒有，還是要有統一標準。

柯文哲今早出席延壽國宅拆除典禮，他指出，未來這一周是關鍵期，提醒民眾在人多、密閉空間、面對不特定對象時要戴口罩，雖然北市沒有明令搭公車和捷運要戴口罩，但市民素質很高，今天他搭公車，車上沒戴口罩只有1、2個。

柯話峰一轉，他抱怨這段時間中央讓國外台人一下子回來太多人，北市居檢人數目前有1萬900多人，已接近民政系統檢查容量範圍，他呼籲中央每天放回國的人數還是要控制一下，要跟地方協調，不要每天放進來，按照維持居檢的量，如果超過每天可忍受量，恐怕要崩盤了，移民署也不是他管的，中央和地方還是要協調一下，無限制的話會受不了。

面對外界質疑會影響民眾遷徙自由，柯文哲說，實事求是，現在大陸（指武漢）回來全部集中檢疫，但歐美回來沒有，根據現在統計，紐約比武漢危險，還是要有一個統一標準，放回來的人數要控制一下，回國都要居檢的話，中央地方協調一下，量太多垮掉了不行啊。

柯文哲強調，目前武漢上海包機回來民眾要集中檢疫，歐美回來沒有，還是回到科學根據，該怎麼做就怎麼做，標準一樣，中央和地方協調。

(中時 )