央行總裁楊金龍今赴立法院報告，央行提供2000億元的定向融資紓困，是參考經濟部和各銀行的相關措施，央行也會滾動式檢討，是否有必要增額。楊金龍肯定此次FED的無限量的寬鬆措施，至於台灣央行未來是否會再降息，楊金龍表示，當前台灣重貼現率已經是歷史新低，要降息央行有還空間，但前題是不會降到零利率或負利率。

至於台灣是否會學習FED無限量的寬鬆，楊金龍認為，美國以直接金融為主，台灣以間接金融為主，兩者不相同。央行希望透過銀行中介角色，將資金注入中小企業，紓緩金融周轉的困境。若疫情延到下半年，受影響的規模會愈來愈大，但目前看來不致於有金融危機。

鑑於肺炎疫情蔓延導致全球經濟前景急遽惡化，央行採行預防性措施主要考量：受疫情影響之國內中小企業融資受限，及經營陷入困境，並衝擊就業市場。

1)受疫情衝擊，經濟景氣承壓，銀行或基於整體授信風險考量，對信用品質薄弱的中小企業之放款持較謹慎態度，將使部分中小企業面臨融資問題 。

2)相對於大企業，中小企業相當依賴向銀行借款，若其營運受挫，且融資受限而無法取得周轉資金，將發生營運問題。電子零組件製造業之中小企業家數比重為83.7%，一旦上下游供應鏈出現斷鏈致產銷受阻、營收頓減易發生資金周轉不靈等財務困境，進而影響其正常營運。

央行表示，目前已明顯受疫情衝擊的住宿及餐飲業小企業家數比重高達99.6%，如面對營收大幅下降且銀行融資減少，亦容易發生資金周轉不靈之財務問題，使經營更加困難。

(時報資訊)