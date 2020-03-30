宜蘭縣張姓男子昨日清晨在羅東鎮一家電子遊藝場，持空氣槍與電擊棒要求店員蹲下，並搜刮店內40萬餘元後騎乘機車逃逸，警方調閱監視器畫面後，在案發7小時後逮到張男，依強盜罪嫌送辦。

羅東警分局今天（30日）表示，張姓男子犯案後專挑田間小路逃逸，並在三星鄉停妥機車後，由林姓友人開車接應，企圖誤導警方偵辦，警方循線掌握張男行蹤，並將張男與涉嫌幫助他逃逸的林姓男子逮捕歸案。

(中時 )