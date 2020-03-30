男持空氣槍搶遊藝場40萬 警7小時破案 10:492020/03/30 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣張姓男子（中）因持空氣槍、電擊棒洗劫一家電子遊藝場，被警方依強盜罪嫌送辦。（警方提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣張姓男子昨日清晨在羅東鎮一家電子遊藝場，持空氣槍與電擊棒要求店員蹲下，並搜刮店內40萬餘元後騎乘機車逃逸，警方調閱監視器畫面後，在案發7小時後逮到張男，依強盜罪嫌送辦。 羅東警分局今天（30日）表示，張姓男子犯案後專挑田間小路逃逸，並在三星鄉停妥機車後，由林姓友人開車接應，企圖誤導警方偵辦，警方循線掌握張男行蹤，並將張男與涉嫌幫助他逃逸的林姓男子逮捕歸案。 (中時 ) #男子 #警方 #機車 #空氣槍 #40萬 也許您會感興趣 推薦閱讀 強調養車成本比油車低一半 中華eMOVING搶外送員市場 04:102020/03/26 產業．科技 高雄檢役男國道落跑扯謊少報5小時 重罰40萬 15:392020/03/26 社會 綠色觀光運輸 青春山海線電動機車租賃站4月1啟用 16:482020/03/26 生活 GoShare擴版圖 台南Q2上路 01:152020/03/27 產業．科技 109年郵票選美活動 公開抽獎 01:152020/03/27 產業特刊 辣椒水配空氣槍 男闖銀樓劫走70萬金項鍊 01:162020/03/27 地方新聞 驚悚！機車撞貨車斗騎士當場無生命跡象 10:562020/03/27 社會 警方破獲詐欺機房驚見「詐團也防疫」 自我隔離打詐騙電話 14:272020/03/27 社會 首例！機車竊團首腦發燒 檢警隔14K遠距視訊偵訊 15:262020/03/27 社會 汰換老舊機車 最高補助4.1萬 04:102020/03/29 地方新聞 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光鳥「帳逢做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 抱怨排隊買口罩苦日子 新店人慘遭圍剿砲轟 - 社會 大直北安路板信銀行持槍搶劫 1保全中槍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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