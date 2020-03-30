日本喜劇天王、人稱「怪叔叔」的資深男星志村健，23日確診確診新冠肺炎，經住院治療後，一度裝上葉克膜搶救，但仍在昨（29日）晚病逝，享壽70歲，志村健在螢幕上活躍48年，在日本喜劇界佔有重要地位，喜劇泰斗如今卻已告別人生舞台。

志村健以搞笑、綜藝起家，他出道前曾擔任諧星加藤茶的助理，隨後加入TBS招牌節目《8時全員集合》固定班底，志村健以滑稽、誇張表演方式爆紅，接著在《八點！全員集合》、《漂流者大爆笑》等節目，都可以看到志村健的演出。

志村健以節目《志村大爆笑》最為廣受人知，並以「怪叔叔」一角，創下演藝事業高峰，同時，志村健在「傻瓜殿下」不計形象，把臉塗白、畫粗眉毛，加上他砍脖子的動作，更是經典，志村健不只逗樂日本觀眾，他在台灣、泰國甚至歐美都享有高知名度。

如今志村健卻因確診新冠肺炎撒手人寰，他的經紀公司日前出面證實，志村健17日因疲勞症狀在家休息，19日出現發燒和呼吸困難症狀，20日住院、被診斷有嚴重肺炎，並在23日確診新冠肺炎，未料志村健搶救後仍在昨宣告不治，享壽70歲。

(中時電子報)