新冠肺炎肆虐全球，台灣確診病例近日也快速增加，不過比對後發現，台灣確診病例仍以境外移入為大多數，本土案例相對較少，《瑞士時報》甚至讚賞，台灣是這波疫情中受影響最小的地方之一，並向世界衛生組織WHO分析，鄰近大陸的台灣為何能守住疫情，解方在台北。

《瑞士時報》報導，台灣與大陸關係密切，還有數十萬人在大陸工作，但卻在這波疫情中影響最小，關鍵在於台灣早在去年底就發出新冠肺炎病毒人傳人的警示，甚至比WHO及北京政府還早了3周，而且衛福部長陳時中每天坐鎮台北召開記者會，向全民報告最新疫情，認為WHO當初若能聆聽台灣的意見，或許可為全球爭取寶貴的防疫時間。

瑞士時報讚賞台灣聽進了武漢「吹哨人」醫師的聲音，隨即對大陸採取管制措施，並呼籲自2016年起就幾乎與台灣斷絕聯繫的WHO，想遏止全球疫情擴散，替國際尋求解方，應關注的是台北，好好傾聽台灣的聲音。

(中時電子報)