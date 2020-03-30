觀光局爆出官員未完成請假去接待從疫區回來的高官兒子結果都染疫，被認為是造成防疫缺口。國民黨團書記長蔣萬安今天更進一步爆料，他接獲機組人員陳情，3月12日從德國法蘭克福回到桃園機場的埃及團，機上確診10名案例，結果該班機的機組組員並沒有被通知要自我隔離，恐成為防疫的破口。

蔣萬安批評，在全國上下關注防疫工作情況下，為何還會有官員送往迎來的惡習，是不是應該要避免遏止？公務員會起帶頭作用，竟然有人違反規定，指示下屬替自己從疫區回來的兒子接機，過程還一度拉去旁邊喝咖啡，喝了半個小時，明顯違反相關防疫規定，造成防疫破口。

蔣萬安認為，這名官員已經明確違反相關規定，除了該調查的要去調查，相關責任也要負責，更重要的是，防疫已經出現破口，政府該怎麼具體積極提出補救措施，「防疫不能有特權例外。」

蔣萬安也透露，近期他接獲航空公司機組人員陳情，3月12日從德國法蘭克福回來的埃及團，事後確診10例，但是飛機上的機組人員卻沒有被要求自我隔離，他知道其他機上確診後，機組人員也會被要求自我隔離，這個班機卻沒這樣做，也是一個嚴重缺口。

(中時 )