國立交通大學30日宣布，為提升台灣半導體人才質量，吸引更多優秀學生加入半導體產業，交通大學與台積電攜手合作，同時推出「半導體─元件/整合」及「半導體─製程/模組」兩大學程，以培育具有製程實作及就業競爭力的產業專才。在學期間除了有機會參與「實習DNA積因計畫」提早進入台積電實習，探索半導體的未知領域，更讓學生於畢業時能具備扎實的專業知識，畢業後保證面試機會，成為學生投入半導體產業的直通車。

交通大學代理校長陳信宏表示，交通大學與台積電的合作開創了實踐學用合一的最好舞台，能讓學生擁有最紮實的半導體專業知識與實務訓練，縮短就業時的學用落差，期待與台積的合作進一步帶動台灣產學鏈結風氣。

交大同步推出兩大半導體學程 豐富課程為學生建立專業競爭力交大同步推出兩大半導體學程，「元件/整合學程」由電機工程學系、電子研究所與台積電合作規劃，課程涵蓋元件開發、先進製程整合與材料分析技術等面向，除強調實作課程外，更加入極紫外光微影技術、新型記憶體與神經型態運算等特色課程。

「製程/模組學程」則由材料科學與工程學系擔任主持系所與台積電共同打造，內容廣納材料、化學、物理、電子、機械領域相關課程，選修課程也相當豐富，如微結構與表面分析、More than Moore元件、先進半導體與顯示技術等都是一大亮點。

參與「元件/整合學程」課程規劃的台積電科技委員暨處長張澤恩分享，他自己是科班出身，在交大取得博士學位後進入業界，對於產學間的差距感受深刻。最明顯發現的問題是高科技進步神速，使得教科書的內容趕不上業界尖端技術的發展腳步，學生畢業後落得滿腹理論卻不知如何應用。再者，在職場中遇到的挑戰往往都是複雜而多面向的，單一學科知識很難應付得來。為解決這樣的問題，在學程規劃設計上，與教授們投入了很長的時間討論才定案。

設計「製程/模組學程」的台積電科技委員暨處長陳昭成也呼應此觀察，「例如在工作中遇到製程成像缺陷問題，其實不單單只是靠材料知識即可解決，還需懂得物理化學反應的原理，將各方知識融會貫通、整合運用，才能夠破解難題。」因此產業所需的人才是多面向的，半導體學程的課程清單具有指標性的參考，讓學生能夠即早規劃自己的修課地圖。同時，也期許未來能有更多學校與企業緊密合作、互動交流的機會，持續朝縮短學用落差的目標前進。

兩大半導體學程皆於108學年度下學期正式推出，因著重核心課程，加上學分門檻易達成，已吸引許多對半導體產業有興趣的學生報名參加。完成學程必選修課程的學生，可獲得主持系所與台積電共同簽署頒發之學程修畢證書，畢業後保證台積電正職面試機會。

系所更製作「學程修讀重點」讓學生更快了解課程，依照規劃走，即可順利完成學程，為就業做好最充足的準備。本次學程實為產學合作的一大成功，未來有望擴大與更多企業合作，以共同為台灣打造穩固、扎實的半導體人才培育環境為目標。

(工商 )