蘇花改通車，台泥將花蓮和平廠所打造成全台灣第一個開放工廠--「台泥DAKA-開放生態循環工廠」，已成為花蓮前5大受歡迎景點；台泥指出，此DAKA園區完全不營利，園區內的統一超商、星巴客都從營業額提撥固定的比例投入當地教育基金，園區營運以回饋地方公益為主。

「台泥DAKA-開放生態循環工廠」，自今年1月9日開放第一階段場域後，園區各項生態導覽與水泥手作幾乎場場客滿，已成蘇花改沿路熱門景點。

園區開幕至今三個月，台泥指出，每個月包括園區內的統一超商蓮和門市、星巴克和平門市，都提撥固定的比例注入當地和平國小教育基金；DAKA市集向攤舖收取的使用費，以及各項旅客支付的導覽參訪費用，也全數投入此項教育基金，台泥在DAKA完全不營利。

因為這筆新的資源，當地小學生可以增加鮮奶補充營養，可以有機會跨出和平以外的地方校外教學學習。

台泥指出，DAKA成立的初衷，是展現工廠不只是一個生產的地方，也應該與社區合作，成為聚落生活的一部分。日前，當地和平國小就到DAKA進行半日的知識、生態、人文及實作小旅行，讓部落教育和產業資源結合，把戶外教室延伸到工廠。未來隨著台泥DAKA各階段建設推進與陸續開放，將有更多把教室延伸到工廠的機會，落實最好的戶外知識體驗，就在自己的部落裡。

(工商 )