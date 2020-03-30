立委針對美國這次祭出無限量的化限量寬鬆（QE）救市，凸顯情勢的嚴峻，質詢央行總裁楊金龍台灣是否應跟進，楊金龍答詢，台美金融結構不相同，台灣不需跟進推出QE。

楊金龍表示，這次肺炎疫情影響經濟，跟2008年來自金融市場本身雖不同，當時是市場緊縮，流動性的問題，美國運用QE來提供充足的流動性非常有效，這次雖非金融市場，但QE應該對也是有效的至於會多久還不得而知，如果過去了，將可望恢復。「美國是直接金融為主，台灣是間接金融，不太一樣的情況」。

楊金龍指出，台灣這次受疫情影響包括服務業及製造業，尤其是中小企業，因此央行透過2,000億元融資，及維持市場充足流動性。這是參考經濟部1,000億元專案，針對已受影響的企業，加上很多銀行推出專案協助的貸款，央行再加碼支持2,000億元，「未來會滾動式檢討，必要時做即時調整」。

(工商 )