台中市府表示，清明節及兒童節連假出勤，雇主應給薪給假。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

國定假日上班，別讓你的權益睡著了！清明節及兒童節連假將至，兒童節及清明節為國定假日，台中市勞工局表示，雇主應讓勞工休假且工資照給，因應工作需求及業務需要，雇主經徵得勞工同意後，得請求勞工在國定假日出勤，工資應依法加倍發給，即除發給當日工資外，再加給1日工資。

今年清明節及兒童節均為4月4日，依《紀念日及節日實施辦法》規定，兒童節移至4月3日放假。依《勞動基準法》規定，兒童節及清明節為國定假日。

台中市政府勞工局指出，事業單位如將這兩天國定假日調整至其他日休假，並明確約定調移後的休假日期，則兒童節及清明節當天就成為工作日，員工當天出勤不生工資加給問題，至於調移後的原工作日則成為休假日，如使勞工在該休假日出勤工作，則應加倍發給工資。

勞工局長吳威志強調，若國定假日適逢勞工休息日或例假日，雇主須另於其他工作日給予勞工補假休息，補假當天性質即為國定假日，如雇主經勞工同意，使勞工於補假日出勤

，應加倍發給工資。

至於休息日當天性質則維持不變，如雇主使勞工於休息日出勤，應依法給付休息日出勤的加班費。

勞工局進一步舉例說明，事業單位如為周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假日的出勤模式，清明節4月4日周六適逢休息日，應擇日補假，勞雇雙方若約定於4月2日補假，4月2日補假當天性質即為國定假日，勞工如於4月2日清明節補假日或4月3日兒童節出勤者，雇主應加倍發給工資

；若於4月4日休息日出勤者，雇主則應給付加班費。

吳威志說，雇主使月薪制勞工於國定假日出勤，出勤時數在8小時以內，均應加倍發給1日工資；如為按日或按時計酬的部分工時勞工，也應按出勤時數發給加倍工資，呼籲事業單位遵守法令，照顧勞工休假權益。

(中時 )