豐興調降鋼筋價格 每公噸降500元 10:502020/03/30 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料持續探底影響，豐興（2015）繼28日調降廢鋼收購價格每公噸300元後，30日宣布，調降鋼筋價格，每公噸大降500元、降幅約3.37％，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調整價格後，廢鋼收購價格每公噸為6,100元，鋼筋每公噸牌價為14,300元，型鋼每公噸牌價維持20,400元。 (工商 ) #豐興 #調降 #鋼筋價格 #廢鋼收購價格 #每公噸牌價 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》論主計總處與中央銀行的經濟預測 04:092020/03/26 財經要聞 壽險四大地主 緊急建言降租 04:092020/03/26 財經要聞 壽險降租紓困慘業 顧立雄：儘快研議暫行措施 09:322020/03/26 財經 《金融》央行：明起調降金融機構準備金乙戶存款利率 16:482020/03/26 財經 降息效應 乙戶存款利率27日起跟進調降 17:082020/03/26 財經 考量國際報價行情 中鴻調降4月份盤價 17:092020/03/26 財經 台菸酒展售中心 調降25％租金助企業 17:252020/03/26 財經 因應利率變動趨勢 臺企銀調整新台幣存款牌告 19:012020/03/26 財經 中鴻力挺下游 調降4月盤價 01:152020/03/27 產業．科技 震撼4月天！ 壽險估逾百張保單齊降息 保戶增值回饋金將變薄 04:092020/03/29 財經要聞 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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