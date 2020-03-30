受到國際廢鋼原料持續探底影響，豐興（2015）繼28日調降廢鋼收購價格每公噸300元後，30日宣布，調降鋼筋價格，每公噸大降500元、降幅約3.37％，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調整價格後，廢鋼收購價格每公噸為6,100元，鋼筋每公噸牌價為14,300元，型鋼每公噸牌價維持20,400元。

(工商 )