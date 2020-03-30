新加坡豪華車商瑋信（Wearnes Automotive）集團旗下台灣瑋信汽車，斥資10億元打造的台北士林捷豹路虎（Jaguar Land Rover）汽車旗艦展示暨服務中心開工動土，儀式由台灣捷豹路虎總經理Garth Turnbull、台灣捷豹路虎區域經銷商運營總監葛卜榛、台灣瑋信汽車總經理戴朝樺共同主持。

台灣瑋信汽車介紹，全新士林旗艦展示暨服務中心總投資超過10億元，占地總面積超過4,000平方公尺，座落於台北市士林區黃金地段，依照捷豹路虎汽車原廠最新世代展示中心與服務廠設計規畫，集合銷售暨售後服務、精品、配件、客戶服務與認證中古車等多項功能於一體，預計於2021年第一季投入營運，將成為捷豹路虎亞太區最頂級的品牌旗艦中心之一。

新加坡瑋信集團擁有超過112年的頂級豪華汽車營銷經驗，為亞洲知名豪華頂級汽車零售集團，經營捷豹路虎已有超過半世紀的時間。2019年首間展示中心於台北市大同區盛大開幕，同年第四季插旗進駐大新竹地區，展現深耕經營台灣豪華車市場的決心。

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