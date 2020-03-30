大陸31省市29日總計新增31例新冠肺炎確診，其中30例為境外輸入，新增死亡4例均在湖北。

大陸國家衛健委30日數據顯示，29日大陸新增確診31例中，本土病例1例位於甘肅，其餘30例過為境外輸入，新增死亡病例4例均在湖北。

截至3月29日24時，大陸累計確診病例81,470例，累計治癒出院病例75,770例，累計死亡病例3,304例，累計追蹤到密切接觸者704,190人，尚在醫學觀察的密切接觸者19,235人。

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