陸新增確診31例 其中30例境外輸入 10:532020/03/30 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎示意圖。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸31省市29日總計新增31例新冠肺炎確診，其中30例為境外輸入，新增死亡4例均在湖北。 大陸國家衛健委30日數據顯示，29日大陸新增確診31例中，本土病例1例位於甘肅，其餘30例過為境外輸入，新增死亡病例4例均在湖北。 截至3月29日24時，大陸累計確診病例81,470例，累計治癒出院病例75,770例，累計死亡病例3,304例，累計追蹤到密切接觸者704,190人，尚在醫學觀察的密切接觸者19,235人。 (工商 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #武漢 #確診 #死亡 #新增 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 19:092020/03/26 社會 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 蘇益仁：清明是關鍵 仍需作最壞打算 01:152020/03/27 生活新聞 《國際經濟》超過中國、義大利，美國新冠肺炎確診數全球最高 09:262020/03/27 財經 確診神復原 KD上場沒問題 04:102020/03/28 運動天地 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 首班車來了！武漢地鐵正式恢復營運 11:092020/03/28 兩岸 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 兩岸熱門新聞 「吞退燒藥登機」被抓包！法籍華人夫婦 害200人被隔離 - 兩岸 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 陸新增確診31例 其中30例境外輸入 - 兩岸 - 工商 持健康碼「綠碼」自湖北返甘肅 竟仍確診患新冠 - 兩岸 世界工廠發威 物資疫助全球 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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