日本搞笑天王志村健（志村けん）確診新冠肺炎，於29日晚間病逝，享壽70歲。志村健在台灣東南亞、印度、歐美都具有高知名度，而他本人超級喜歡台灣，每次來台必備3味：按摩、檳榔與警察好友。

志村健在日本擁有「喜劇之王」的崇高地位，招牌節目《志村大爆笑》享譽國際，台灣90年代綜藝節目的搞笑風格也明顯深受《志村大爆笑》影響。志村健17日發病日，20日送進東京的醫院，被診斷為重度肺炎而住院，進行新冠肺炎篩檢後確認為陽性，因病況嚴重還裝上葉克膜，但仍不敵病魔，於昨（29日）晚辭世。

志村健在台灣擁有高知名度，而他本人也相當喜愛台灣，每回來台一定要找警察朋友。據中時資深社會記者表示，10多年前，志村健經台灣友人介紹認識警察朋友，他發現台灣警察非常親切、平易近人，與他興趣相投，因此每回來台，一定要找警察好友歡聚。

此外，志村健與多數日本客一樣，都喜愛台式按摩，每回來台一定會去抓龍鬆一下。最特別的是，志村健對台灣檳榔情有獨鍾，試吃後驚為天人，盛讚是「人間美味」，此後檳榔成為志村健來台必備3味之一。

(中時電子報)