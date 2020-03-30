美國總統川普的防疫政策大轉彎，取消了之前備受批評、要求經濟在4月中旬前就恢復運作的計畫，周日宣布其發布的禁足令（Stay at Home）指引從原定的4月12日復活節延長到4月30日，以減緩新冠狀病毒疫情的擴散。

川普在白宮會議上表示，美國的新冠肺炎死亡率可能在兩周內達到最高峰，他並表示，希望直到4月30日的限制指引不必再延後。他更表示，如果美國能把新冠肺炎死亡病例數從可能達到的220萬人控制在10～20萬人，就代表「我們做得非常好」。

川普表示將在周二公布更多的相關細節。根據路透社統計，截至目前為止，美國的新冠肺炎死亡病例已超過2460人，確診人數超過14萬1,000人，在全球排名第一。

川普並於周日宣告華盛頓哥倫比亞特區、俄勒岡、喬治亞、康乃狄克州進入「重大災難」狀態。這表示華盛頓特區可獲得聯邦政府的抗疫資金。目前為止美國已有21個州與2個海外領地宣告「重大災難」狀態。

此前美國過敏與傳染病研究院主任佛奇（Dr.Anthony Fauci）亦提出警告，美國新冠肺炎感染病例可能達到數百萬人，恐將造成10萬～20萬人死亡，目前紐約、紐新奧良等大城市都已出現醫療物資極為短缺的問題。

(時報資訊)