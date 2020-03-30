國際廢鋼原料價格持續回檔，鋼筋大廠豐興(2015)上周六提前調降國內廢鋼收購價每公噸300元，本周廢鋼收購價則為平盤，鋼筋本周跟進降價，本周降鋼筋每公噸500元，來到今年低檔價位。

受到新冠肺炎疫情擴大影響全球經濟及需求，國際原料行情不佳，日本2H廢鋼報價每公噸下跌10美元至220美元，美國貨櫃廢鋼每公噸報價下跌13美元至207美元，澳洲鐵礦砂由每公噸86.55美元下跌至85.9美元。

受到國際廢鋼價格大跌影響，豐興於上周六（3月28日）已先降廢鋼收購價每公噸300元，本周鋼筋跟進降價500元；僅型鋼產品本周仍維持平盤。

本月鋼價走跌，月初平盤，但月中鋼筋為連續二周降價，上周持平，本周鋼筋開低盤，重回跌勢。經上周及本周價格調整後；豐興廢鋼價格跌到每公噸6300元，鋼筋每公噸牌價降為1.43萬元。只有型鋼報價上周持平，本周亦維持每公噸牌價2.04萬元。

鋼筋價格隨著國際廢鋼價格波動，本月重陷跌勢，目前再度跌到今年相對低點。鋼廠也只能降價，期待買氣進一步回溫。

(時報資訊)