陸5G手機累計至今出貨量逾2600萬支 11:012020/03/30 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報》報導，大陸工信部副部長辛國斌30日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，截至3月26日，大陸5G手機產品類型76款，累計出貨量超過2600萬部，其中今年出貨量超過1300萬部。 (旺報 ) #大陸 #出貨量 #5g #手機 #26 也許您會感興趣 推薦閱讀 中階手機 ODM、委外設計夯 04:102020/03/26 產業．科技 摩根大通預警 5G iPhone可能延後一兩個月發表 10:352020/03/26 科技 電視面板出貨量大增 預估2020增三成 10:482020/03/26 財經 延後發表5G iPhone 知情人士爆料：蘋果真的在考慮 11:432020/03/26 科技 導入晶心科架構晶片去年出貨量15億顆 累計達50億顆 19:402020/03/26 財經 與資費脫鉤 5G手機銷量恐滯後 01:142020/03/27 焦點新聞 陸復工升溫 矽創獲利有望季季高 01:152020/03/27 證券．權證 國際版小米10／10 Pro正式發表 加推小米10 Lite搶攻平價5G市場 23:572020/03/27 科技 國內累計283人確診 解除隔離30人 14:172020/03/28 生活 陸5G手機掀戰火 業者搶推新機 04:092020/03/29 全球財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。