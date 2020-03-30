《證券時報》報導，大陸工信部副部長辛國斌30日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，截至3月26日，大陸5G手機產品類型76款，累計出貨量超過2600萬部，其中今年出貨量超過1300萬部。

(旺報 )

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