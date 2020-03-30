在經歷一場殘酷的崩盤後，美股上周的漲勢已讓一些投資人重返股市，但也有人擔心，隨著新冠肺炎疫情的蔓延，對經濟的影響難以預測，可能會進一步惡化。

外媒報導，美國上周祭出2兆美元的經濟刺激方案，川普更呼籲美國企業在幾周內復工，激勵道瓊指數出現1938年以來最佳的單周上漲表現，知名投行貝萊德和知名投資人艾克曼也紛紛表示看好股市。

但其他經濟學家和分析師卻擔心，在目前無法確認疫情獲得控制前，投資人該不該回到股市值得存疑。Richard Bernstein Advisors首席執行官Richard Bernstein表示，「當人們還心懷希望，試圖抓住觸底時間時，往往是熊市早期的表現，而徹底絕望才是牛市開始的象徵。」

美國新冠肺炎疫情延燒，美國總統川普希望在4月12日復活節前讓經濟活動重新運作的願望徹底落空，他在當地時間29日宣布，延長「社交距離」政策至4月30日，並預期美國2周內死亡率將攀上高峰。

(中時電子報)