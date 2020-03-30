士林旗艦展示暨服務中心總投資超過10億資金，占地總面積超過4,000平方公尺。

不畏疫情當前，Jaguar Land Rover授權經銷商 - 台灣瑋信持續投資台灣豪華車市，重砸10億元興建士林旗艦展示暨服務中心開工動土儀式，由台灣捷豹路虎總經理Garth Turnbull、台灣捷豹路虎區域經銷商運營總監 葛卜榛及台灣瑋信汽車總經理 戴朝樺共同主持動土儀式，最快明年1月就能開幕。

全新士林旗艦展示暨服務中心總投資超過10億資金，占地總面積超過4,000平方公尺，座落於台北市士林區黃金地段，依照Jaguar Land Rover 原廠最新世代展示中心與服務廠設計規劃，集合銷售暨售後服務、精品、配件、客戶服務與認證中古車等多項功能於一體，為大台北地區客戶提供更便利的全方位優質服務。預計於2021年第一季投入營運，將成為 Jaguar Land Rover 亞太地區最頂級的品牌旗艦中心之一。

來自新加坡Wearnes Automotive集團-台灣瑋信汽車，擁有超過112年的頂級豪華汽車營銷經驗，為亞洲首屈一指之豪華頂級汽車零售集團，經營Jaguar Land Rover已有超過半世紀的時間。2019年首間展示中心於台北市大同區盛大開幕，同年第四季插旗進駐大新竹地區，展現深耕經營台灣豪華車市場的決心。

戴朝樺表示，將帶領團隊攜手 Jaguar Land Rover 持續深耕台灣市場，結合 Jaguar Land Rover 全球一致的 Customer First 客戶優先準則與Wearnes 專屬客製化服務，未來持續以Wearnes在高端市場運營的卓越能力與專業知識，為客戶帶來高水準的英倫品牌體驗。

(中時 )