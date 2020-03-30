新冠肺炎確診268案發病後1個月才確診，中央公布地點外界質疑不夠透明，台北市長柯文哲30日表示，他主張公開透明，但公開到什麼程度，就看中央決定，原則上，他現在還是「順時中」。

案268發病近月才通報，期間曾去金山吃肉羹、到烏來品嘗小吃，有民眾認為不夠，擔心有到北市一些地方，應該更公開透明，柯文哲今表示，他主張公開透明，但是公開透明到什麼程度，那就看中央決定。

柯文哲指出，老實講當時到底要公開到什麼程度，因為他執政原則是減政輕稅，減政意思是比較簡單，像當時訂1280定期票有做很多討論，要不要點對點、車票怎麼算，後來討論半天，他說政治要簡單，1280通通公共運輸可以坐，如果要去研究說點對點、一個月做幾趟、可以算多少錢，老百姓會搞混。

柯強調，他主張若公開就全部公開，現在變成公開，又說有影響的、若沒辦法掌握的才公開，有辦法掌握就不公開，問題是那條線很難畫。

他說，有時候變成操作上會滿困難的，不過是這樣，原則上他現在還是「順時中」，如果衛福部長陳時中要自己判定什麼是可控制、什麼不可控制、什麼要公開、什麼不公開，那他也沒有意見，就依照中央。

此外，北市拆除500個垃圾桶防疫，柯文哲說，很多人口罩都丟在垃圾桶裡面，或居家檢疫的人把垃圾拿到公共垃圾桶丟，所以如果垃圾桶清理速度很快，那就保留，清得速度沒有那麼快，在防疫期間基於整個防疫考量，沒辦法頻率很高去清垃圾就先收掉。

(中時 )