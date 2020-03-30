味丹公司特別日前贈送15桶20公升次氯酸水除菌液，要讓警方執勤更無後顧之憂。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

因應新冠病毒防疫期間，台中市清水警分局嚴陣以待，除民眾進入駐地前需先量額溫及乾洗手消毒外，每日上下午均進行清潔工作，每周五更進行環境駐地大消毒，轄區味丹公司特別於日前贈送15桶20公升次氯酸水除菌液，要讓警方執勤更無後顧之憂。

味丹總務處處長黃文盈表示，次氯酸水為公司自製，非販賣產品，原本只為自家員工、辦公室及工廠消毒使用，因有感於警方維護轄區治、交安勤務，投入協助防疫工作相當辛勞，為降低感染風險，特別贈送次氯酸水除菌液，讓員警能在安全環境下安心執勤，保護健康安全也等轄區治、交安能更有保障，民眾生活才能安定。

黃文盈指出，次氯酸水可擦拭辦公桌椅、家具或各項物品，優點為滅菌力強、對人體無害、安定性高、瞬間除臭、環保、使用方便、瞬間滅菌，而且只要曝曬在一般環境下，即還原成食鹽水相當安全。此外，期望藉此捐贈，共同為防疫消毒盡一份心力，並凝聚社會大眾力量一起抗疫，降低疫情。

清水警分局長張啓祥表示，感謝味丹長期支持分局做警方後盾，此次，獲贈次氯酸水15桶，使分局環境大消毒能作得更加徹底，員警執勤更安全。張啓祥同時呼籲，民眾做好自身防疫工作，就是全民防疫，防疫期間，警方對於各項治、交安工作，能持續執行，勿心存僥倖，共同防疫及維護社護治安穩定。

(中時 )