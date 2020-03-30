國內數位內容年度大戲「放視大賞」，去年吸引超過10萬人次的數位內容企業、以及大學校院師生參觀，但因新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年預定在5月13日舉辦得獎作品展出的2020放視大賞，決定採取二階段模式，徵求比賽作品照樣進行，不過，作品展覽則延期舉辦，等到疫情趨緩，再於今年底之前，擇日在高雄展覽館展出。

執行單位30日表示，由經濟部工業局和高市府經發局共同主辦的放視大賞，今年邁入第10週年，2020放視大賞將以「放大絕」為號召，向平面、動畫、遊戲、跨領域、以及行動應用等5大類別的數位內容高手招手。

執行單位說，這項總獎金超過100萬新台幣的年度大展，今年因碰到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，將採取前所未有的「二階段」模式，先徵求作品、再公開展出。

執行單位指出，競賽報名即日起，至4月24日截止，第一階段及第二階段入圍名單，則分別於5月6日、5月11日公布，最終得獎名單於5月15日公布。

2020放視大賞為了配合政府政策，共同落實新冠肺炎防疫工作，原本預定5月13日到15日舉辦、在高雄展覽館展出的活動，確定延後，2020放視大賞頒獎典禮，將於疫情穩定後，今年底之前，擇期舉辦。

執行單位說，放視大賞是國內最具指標數位、設計學生創意競賽展覽，長期深耕數位科技領域，涵蓋影音、動畫、遊戲、平面設計、產品設計、跨領域、AR/VR、以及行動應用等多元產業面向，鏈結數位內容設計產業與人才需求，透過競賽、展覽、影展、國際論壇、交流聚會等形式，打造產學間的互動合作交流平台，每年吸引上千件作品參與競賽。

2019放視大賞共有60家數位內容廠商參與，89校、2042件作品參賽，3天的展覽吸引的參觀人次高達101,396人。

(工商 )