新冠疫情逐漸改變消費者購物習慣，因應疫情，台開(2841)30日指出，集團在花蓮的新天堂樂園商場，將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店。金門金門風獅爺物流經貿園區也規劃成為大陸到美國往返之物流樞紐、兩岸跨境物流轉運中心。

台開指出，凡對花蓮新天堂樂園商廠內店家商品有興趣的人，可立即直接串聯實體店家，找到想要購買的商品，這不僅將在新天堂樂園各櫃位施行，更將邀請有興趣的實體店家一起加入，即時商機不漏接，以提升業績。

受新冠肺炎疫情客機航班大減影響，航空貨運一艙難求！台開指出，可利用金門地理位置優勢中轉，由廈門港將貨物送至金門，再由金門貨機包機對接桃園機場，將貨品轉到歐美。或由廈門港到金門料羅灣，再以海運方式對接高雄機場，再由高雄小港機場將貨品輸往歐美。

台開指出，集團子公司台灣工商發展公司的金門保稅倉，正積極申請清關、理貨、管制區等完善機制，待申請審核通過後，金門往返中國大陸歐美物流轉運樞紐運作將更順暢，在疫情期間與以後正式發展成為另一條貨運運營新渠道。

另外，金門可作為兩岸轉運樞紐，各國發往大陸的電商貨物及大陸出口海外及台灣的電商產品，也可至金門集結轉運，使金門得以建構成跨境物流轉運中心。

(工商 )