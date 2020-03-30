央行總裁楊金龍答詢立委質詢今年我經濟成長率能不能「保二」（2.0％以上），楊金龍強調，情勢還要再觀察，但如果疫情持續至第三、四季，「保二」的機會小。

楊金龍表示，肺炎疫情對經濟的影響，就目前的情勢判斷，衝擊跟2008年相比應該會比較小，是否嚴峻的情況會延續至第三、四季，這還要持續觀察情勢，如果還是沒有好的進展，今年經濟成長率保二機會就比較小。

楊金龍指出，央行3月19日理事會決議，今年台灣經濟成長率預測為1.92％，但繼續都會再修正，這種估測需要一些數據及模型，如果疫情持續下去，還要看財政政策執行如何？寬鬆政策效果如何？基本上對提振信心很有幫助、非常有效果，GDP成長率如何，依未來的情境分析，會隨時間修正。

針對各主要國家都降息，台灣這次降息1碼（0.25個百分點）相對較少。楊金龍說明，主要是台灣原來利率就比較低（存款利率），但3月19日理事會決議，重貼現率來到歷史新低（1.125％），未來也還有（調降）空間，但絕不會變成零利率、負利率。至於降息的考量重點，主要觀察三個重要因素，包括物價變動、金融市場穩定與否、經濟發展情況等。

(工商 )