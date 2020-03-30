因應梅雨季即將到來，起亞（Kia）汽車台灣總代理森那美起亞汽車宣布，自4月1日起至5月16日推出車主雨季健檢服務，免費提供22項的行車檢查，為車主行車安全做全面檢視，活動期間有多款季節性商品可享九折優惠，起亞嚴選品牌精品亦有限時折扣，消費滿額再享指定精品加價購的超值優惠，購買指定品牌輪胎兩條以上也有多重價格驚喜。

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