森那美起亞汽車 推免費雨季健檢服務 11:012020/03/30 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應梅雨季即將到來，起亞（Kia）汽車台灣總代理森那美起亞汽車宣布，自4月1日起至5月16日推出車主雨季健檢服務，免費提供22項的行車檢查，為車主行車安全做全面檢視，活動期間有多款季節性商品可享九折優惠，起亞嚴選品牌精品亦有限時折扣，消費滿額再享指定精品加價購的超值優惠，購買指定品牌輪胎兩條以上也有多重價格驚喜。 (工商 ) #汽車 #森那美起亞 #免費 #健檢服務 #起亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸七省市推汽車促銷 廣州每車補貼人民幣1萬元 04:102020/03/26 全球財經 健鼎 去年營運創新高 04:102020/03/26 產業．科技 熱門股－定穎 反彈漲停後市可期 04:102020/03/26 證券．權證 殖利率6％起跳 汽車族群勁揚 04:102020/03/26 證券．權證 天晴能源 把屋頂變太陽能發電場 04:102020/03/26 產業特刊 北投免費泡腳池採實名制 泉源公園泡腳池關閉至4月底 13:262020/03/26 旅遊 因應疫情 蘋果Final Cut Pro X／Logic Pro X提供90天免費試用 11:082020/03/27 科技 速食店外送點一個微笑 結局超意外 15:172020/03/28 日常 軟硬體要同步提升 資安不能忘 04:092020/03/29 焦點新聞 營業車春季汽車燃料使用費 延至4月開徵 04:092020/03/29 企業經營 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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