婚後生了兩個兒子的網紅作家「宅女小紅」，因常以詼諧又生動的口吻描述自己的婚姻與生活，被網友與主婦粉絲們稱為「媳婦界燈塔」。但她近日在臉書PO文提到，提到她赴某一連鎖大賣場購物，卻因為店員態度不耐煩，還做出近乎翻白眼的表情，讓她火冒三丈，忍不住上社群抱怨。

宅女小紅昨天（29日）在臉書發文提到，她在逛某一連鎖大賣場時看到switch主機，因為貨架上並沒有擺上缺貨中字樣，因此她便詢問現場工作人員，有沒有現貨可買，結果對方竟然做了一個「近乎翻白眼的表情」，不耐煩回答她：「我已經說過好多次了，現在沒貨」。

宅女小紅自述在賣場購物，遭店員不耐煩對待。（圖／翻攝臉書）

宅女小紅不死心，又問是否可預購、何時會到貨？但該名服務人員態度又不耐煩表示：「我回了好多次，3月31日到貨，但不確定有幾台，但我今天大概跟100個人說過了吧」，態度令宅女小紅相當無奈。後來宅女小紅向這名店員建議，如果不想再講，可以印出來貼旁邊，對方竟回「要是貼了，不知道會被煩幾次！」讓她頓時無語，直呼：「很想禮貌的問他，您要不要回家吃自己最好呢」。

網友們看到宅女小紅的遭遇，有人留言表示：「相同的問題被問了幾十次，難免會有情緒」，對此宅女小紅回應：「我不苛責他，只覺得他把生命浪費在讓自己如此不耐的工作上很可惜」，也有網友好奇問：「哪一家啊，等等我們每個人都去問他一次」。

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(中時電子報)