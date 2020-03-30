根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日爆料，NBA要求已從新冠肺炎病情當中痊癒的球員、教練或工作人員提供自己血漿，當作研發治療新冠病毒抗體之用途，其中包含30日才剛透過塞爾提克官方宣布自己已經完全痊癒的斯馬特。
「聯盟發起『NBA Together』這個活動，目的是支持國家新冠肺炎病毒康復病人血漿計畫，幫助血漿方面的頂級專家，可以研發治療新冠病毒的方法，」查拉尼亞表示，「目前聯盟已經要求感染新冠肺炎且已經痊癒的相關人員捐贈血漿。」
目前包含爵士中鋒戈貝爾、爵士射手米契爾、活塞中鋒伍德與塞爾提克後衛斯馬特4名球員都已痊癒，籃網球星杜蘭特雖然還沒正式公布痊癒，卻被爆料早就正常練球當中，但不知道才剛確診的尼克老闆多蘭，會不會配合聯盟這項計畫。
斯馬特30日在個人推特上寫，「兩天前我就擺脫新冠肺炎了，也得到麻州衛生局的確認，感謝所有人對我的關心與祝福，我也獻上同樣祝福給那些受到新冠疫情影響的人們，保持安全與團結，大愛！」完全表達了他已經痊癒的雀躍心情。
(中時 )
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