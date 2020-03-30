Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love! — marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日爆料，NBA要求已從新冠肺炎病情當中痊癒的球員、教練或工作人員提供自己血漿，當作研發治療新冠病毒抗體之用途，其中包含30日才剛透過塞爾提克官方宣布自己已經完全痊癒的斯馬特。

「聯盟發起『NBA Together』這個活動，目的是支持國家新冠肺炎病毒康復病人血漿計畫，幫助血漿方面的頂級專家，可以研發治療新冠病毒的方法，」查拉尼亞表示，「目前聯盟已經要求感染新冠肺炎且已經痊癒的相關人員捐贈血漿。」

目前包含爵士中鋒戈貝爾、爵士射手米契爾、活塞中鋒伍德與塞爾提克後衛斯馬特4名球員都已痊癒，籃網球星杜蘭特雖然還沒正式公布痊癒，卻被爆料早就正常練球當中，但不知道才剛確診的尼克老闆多蘭，會不會配合聯盟這項計畫。

斯馬特30日在個人推特上寫，「兩天前我就擺脫新冠肺炎了，也得到麻州衛生局的確認，感謝所有人對我的關心與祝福，我也獻上同樣祝福給那些受到新冠疫情影響的人們，保持安全與團結，大愛！」完全表達了他已經痊癒的雀躍心情。

(中時 )