新冠肺炎疫情持續在歐美等多國大流行，彰化縣2月中出現全國死亡首例與其家庭群聚感染後，確診案例持續維持在5例，但本月起大批留學生自歐美返台，彰化縣自3月18日至29日的11天之間，總計已出現8例境外移入確診個案，其中就有7名留學生。由於中央指揮中心預估未來全台平均每周會再新增80例，彰化縣衛生局也推估彰化縣平均未來每周可能再新增4例。

根據彰化縣衛生局比對中央流行疫情指揮中心確診案例資料，彰化縣第13例確診為28日公布之案279，年約20歲美國女留學生，在美求學住宿舍期間曾接觸過中國留學生，而該留學生也確診。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，女學生19日返台後回家進行居家檢疫，住在獨立房間；21日出現發燒症狀，就醫採檢後確診，目前同住的4名家人都已經採檢並居家隔離。這名女留學生與日前案192女學生來自美國不同州、不同大學。

葉彥伯指出，回顧這一波歐美亞洲疫情來襲，自3月18日起至29的11天期間，彰化縣已出現8例境外移入個案，其中7名為留學生，包括歐洲3位，英美各2位。8例中有4例在入境前即已發病，其中1例入境時即收治住院，1例在機場即採檢；8例中的其餘4例在入境返台後才發病，一發病就已立即就醫採檢。這8名新增的確診個案，累計共有21名本縣同住家屬接觸者，均居家隔離中。

衛生局彙整彰化縣本月新增的8例境外移入確診案例如下：

第6例（案120）3／18法國留學生，20多歲女，3／14發病。收治北部醫院，無本縣接觸者。

第7例（案164）赴菲律賓工作、3／18返台，20多歲女，3／13發病。家屬接觸者3人採檢居家隔離。

第8例（案192）3／18美國留學生，20多歲女，3／21發病。家屬接觸者5人採檢居家隔離。

第9例（案204）3／21英國留學生，20多歲女，3／16發病。家屬接觸者4人採檢居家隔離。

第10例（案235）3／20歐洲留學生，20多歲男，曾至比利時、土耳其和泰國等地遊學，3／24發病。家屬接觸者1人採檢居家隔離。

第11例（案236）3／19捷克留學生，20多歲女，3／23發病。無本縣接觸者。

第12例（案242）3／23英國留學生，20多歲男，3／17發病。家屬接觸者4人採檢居家隔離。

第13例（案279）3／19美國留學生，約20歲女，3／21發病。家屬接觸者4人採檢居家隔離。

(中時 )