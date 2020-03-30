截至今日全台共有298例新冠肺炎確診，台灣本島出了東部外，西半部只剩下嘉義縣0確診，被大家稱為「西部唯一淨土」，身為嘉義人的名嘴王瑞德點出有趣巧合，0確診其實與北回歸線有關，「北回歸線通過的地方都沒確診，大家開玩笑說是不是跟這條線有關係。」

資深媒體人王瑞德在政論節目《驚爆新聞線》指出，PTT八卦版網友笑說，嘉義縣之所以沒確診，是因為有火雞肉飯、吃飯都要加美乃滋、有那個黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，也有人說是不是因為太窮，沒有錢出國。但他認為，除了上述原因外，還有一個驚人巧合，「北回歸線通過台灣哪裡，花蓮通過，澎湖、嘉義也有通過，這些地方通沒有確診，真的就是那麼巧。」

王瑞德更說道，「不要笑！你去看看，尤其是緯度」，從全球確診分布來看，同一條緯度的地方災情特別慘重，像是北緯40度。但另一條緯度的地方可能都沒有災情，「所以是不是巧合？不知道。」

翻攝自youtube

圖為30日全台確診分布。(翻攝自 疾管署)

(中時電子報)