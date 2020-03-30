銅箔基板廠—台燿(6274)因有一半產能在台灣，前2月合併營收為27.17億元，年成長10.09%，美系外資再針對台燿發布最新報告認為，儘管台燿面臨Low loss CCL市佔率成長低於預期及大陸同業競爭壓力，維持台燿「買進」評等及目標價140元，台燿今天盤中股價逆勢走高。

儘管全球新冠肺炎疫情蔓延，衝擊全球科技產業，台燿因一半產能在台灣，且全球建置伺服器、資料庫中心及基地台腳步因疫情而加速，外資對台燿看法相對正面，美系外資再度重申力挺台燿。

美系外資表示：有鑑於台燿深耕雲端伺服器市場，且CCL材料升級及新的CPU平台，CCL成本較高，預期隨著客戶的加入和穩定的大陸5G基站建設，台燿營收增長趨勢將從第2季開始，而公司計畫在5月完成發行18億元新台幣的5年期可轉換債券，發行目的是為了將來產能擴張，顯示公司對未來業務發展具信心，根據公司管理層的說法，轉換價應為當時股價的105%到115%，如果假設所有可換股債券均轉換為普通股，意謂約6%的股份稀釋，儘管台燿面臨Low loss CCL市佔率成長低於預期及大陸同業競爭壓力，維持台燿「買進」評等及目標價140元。

台燿2019年合併營收為175.27億元，年減1.46%，營業毛利為41.37億元，年成長2.88%，合併毛利率為23.61%，年增1個百分點，稅後盈餘為17.52億元，年減4.58%，每股盈餘為6.92元，公司董事會決議每股配息4.60373477元。

(時報資訊)