桃園老牌飯店業者晶悅（2718）因新冠肺炎疫情衝擊營運，公司決議於6月底結束飯店營運，提前啟動都更重建。晶悅股價26日恢復交易後連日飆漲，今（30）日開盤再跳鎖漲停價16.7元，連3日直攻漲停，以20日觸及的11元新低計算，近6日波段漲幅已逾5成。

晶悅國際飯店原名桃園大飯店，為1981年即開業營運的老字號飯店，設有388間客房，2011年3月轉上櫃交易。三發地產（9946）2013年透過旗下3家投資公司，藉由公開收購取得經營權，由董娘楊顯玲擔任董事長，並於2015年更名為晶悅國際飯店。

晶悅2019年第四季營收達6387萬元，季增12.54％、年減1.13％。毛利率19.19％、營益率6.27％，較第三季由虧轉盈，分創3年半、近3年高點。稅後淨利450萬元，年增38.31％、創近3年高點，每股盈餘（EPS）0.11元，較第三季每股虧損0.13元顯著轉盈。

累計晶悅2019年營收2.29億元，年增4.65％，為近3年高點。毛利率12.47％、營益率負1.2％，本業雖連3年虧損，但虧損幅度收斂至近3年低點。在業外收益挹注下，稅後淨利77萬元、每股盈餘0.02元，較前年虧損1060萬元、每股虧損0.47元由虧轉盈。

受來台陸客縮減，加上新冠肺炎疫情衝擊、致使住房率年減達7成，晶悅2020年2月自結合併營收驟降至491萬元新低，月減達81.14％、年減達70.68％。累計1～2月合併營收3096萬元，年減15.99％，創同期次低。

晶悅25日召開重訊記者會，宣布董事會決議提前啟動去年股東常會通過的飯店原址都更開發案，客房部門預計4月1日起停止營運，所有飯店業務將於6月30日結束營業。未來業務將轉向營建業，飯店原址初步規畫改建為住宅，預計可在2022年完工。

晶悅表示，未來將持續尋找其他據點，延伸發展烘焙坊、中餐廳等飯店餐飲業務，以聘僱既有飯店員工為主，在現有其他部門職缺下盡量妥善安置員工，無法調任填補的員工，將依勞基法及大解法相關規定辦理，並全力協助媒合新工作，預計最大影響員工數達110人。

(時報資訊)